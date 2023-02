Organisatie Delden’s kindercarnaval totaal verrast door grote animo: ‘In een woord top!’

Het thema van de optocht was Winterwonderland, dat door de corona letterlijk drie jaar in de ijskast heeft gestaan. De organisatie nam een risico door de optocht dit jaar voor het eerst in het carnavalsweekend plaats te laten vinden. „Doordat we normaal gesproken support krijgen van verenigingen, die ditmaal niet aanwezig konden zijn, was het de vraag hoe we Delden in beweging konden krijgen”, legt Wiegerink uit. „Met een enorme deelname maar vooral ook het aantal toeschouwers langs de route denken we dat we daar ruimschoots in zijn geslaagd.”