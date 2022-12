Ouders ‘lieve en sociale’ Tom Peezenkamp (14) uit Hengelo doneren zijn lichaam voor organen: ‘Hij leeft nu voort in die mensen’

met video Persoon gewond naar ziekenhuis na incident in woning net buiten centrum van Hengelo

HENGELO - In de Egbertstraat in Hengelo is dinsdagavond een persoon gewond geraakt bij een incident gemeld bij een woning. Onduidelijk is nog wat en precies is voorgevallen. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

