Ouwe taaie krijgt een nieuwe jas: Achilles’12 smeedt plan voor clubhuis op ’t Wilbert in Hengelo

Made in Hengelo Marktlei­der Eijsink Hengelo kan door overname kennis exporteren naar Europa: digitalise­ring als oplossing voor personeels­te­kort in horeca

HENGELO - Het is voor softwaremensen het best bewaarde geheim van Hengelo. Tenminste, dat vindt Hans Gringhuis van Eijsink zelf van het bedrijf. Met de overname door het Duitse Metro AG, eerder dit jaar, gaat de Nederlandse marktleider in de horeca nu ook Europa in.

19 juli