Over de verdwenen caverne bij Nobian, instabiele zoutholtes en hoe mooi zout is: ‘Zonder zout is er nagenoeg niks’

Uit de berichten die de laatste maanden over Nobian verschenen zou zomaar de indruk kunnen ontstaan dat er van alles loos is bij de Twentse zoutwinner. Zo was daar ineens het bericht dat een zoutcaverne onder een afvalberg van Twence, daar niet meer aanwezig was. Dat was alarmerend, want inmiddels is duidelijk dat de holte is ingestort en dat aan het aardoppervlak een zinkgat zou kunnen ontstaan. Niet fijn, wanneer daar een afvalberg boven ligt.