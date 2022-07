Over twee weken zou Musa (32) uit Hengelo weer vader worden, tot hij werd doodgeschoten

Update & video Slachtof­fer schietpar­tij is 32-jarige Hengeloër, politie doet op meerdere locaties onderzoek

HENGELO - Een 32-jarige man uit Hengelo is dinsdagavond om het leven gekomen bij een schietpartij. De politie meldt dat de man in de Trijpstraat meerdere keren is beschoten in zijn auto, vluchtte en enkele meters verder op de Parallelweg LS tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De man overleed daar aan zijn verwondingen.

6 juli