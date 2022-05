Pas op, hier wordt gebroed: Castorbad verandert in Hengeloos zwanenmeer

Hengelo maakt zich na twee jaar kniezen op voor nieuwe reeks orgelcon­cer­ten

HENGELO - Vorig jaar begon de concertreeks van Stichting Orgelconcerten Hengelo vrij laat, het jaar daarvoor was er bijna geen orgelconcert. Dat voelde niet goed voor voorzitter Hans van Dam van de stichting. Nu kondigt hij voor dit jaar een reeks van elf orgelconcerten aan. Hij is blij dat het weer kan in het post-coronatijdperk. „Ik ben gelukkig, na twee jaar kniezen.”

20 mei