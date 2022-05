Patiënt en arts zijn beter af bij nieuw Punt voor Parkinson in Hengelo: kwaliteit van leven en levensverwachting beter

Bij Leo Oude Koehorst (53) uit Deurningen is de diagnose tweeëneenhalf jaar geleden gesteld. Hij lijdt aan parkinsonisme, een vorm van parkinson. Samen met zanger Ernst Daniël Smid verrichtte Oude Koehorst maandag de formele opening van Punt voor Parkinson in het Borsthuis in Hengelo. In Punt voor Parkinson werken zorgorganisatie TMZ en de ziekenhuizen ZGT (Hengelo en Almelo) en MST (Enschede) samen.

„Op zich gaat het nu goed. Maar je moet steeds inleveren, dat valt tegen”, zegt Oude Koehorst. Hij werkte als automonteur en merkte dat hij minder kracht kreeg in z’n linkerhand en -been. „Ik had op een gegeven moment zelfs moeite om een schroefje te pakken. Ik ging slechter schrijven en had ook moeite met praten. Ik kreeg medicijnen, maar die deden niks bij me.” Hij vindt het een goede zaak dat de zorg voor zijn ziekte nu is geclusterd in het Borsthuis. „Voor mensen met parkinson en parkinsonisme is het echt fijn dat het PvP er nu is.” De lijnen zijn korter, zegt Oude Koehorst.