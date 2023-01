Patiënt Remko is boos op bedrijf Eternit: ‘Productie van asbest ging in India gewoon door’

Diete uit Goor maakt bijzondere tassen van vintage fur en gerecycled leer: ‘Christina Applegate heeft een tas van mij’

GOOR - „Kijk, dit was vroeger een bankstel. Zitting versleten, maar de zijkanten nog prachtig. Toch zonde om te vernietigen? En dit… dit was een leren rok. Dit een jasje. En deze ook. Maar ik werk ook veel met bont: lammy, nerts, konijn, bever, muskusrat. Ik weet van alles nog wat het ooit is geweest.”

15 januari