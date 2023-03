Peterman ‘onthutst’ over afpakken dealerschap Toyota; ruzie met importeur over ‘Hengelo’

Aanleiding voor Peterman Autogroep, Toyotadealer voor Oldenzaal, Enschede en tot voor kort Hengelo, was de brief waarin Toyota-importeur Louwman & Parqui uit Raamsdonksveer eenzijdig de distributieovereenkomst opzegde. Peterman is al geruime tijd dealer van het Japanse merk. Op verzoek van de importeur was de Twentse dealer zelfs gestopt met de activiteiten die ze nog deed voor de merken Fiat en Lancia. Om vervolgens zelf aan de dijk gezet te worden door de importeur.