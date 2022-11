Pier weet het ‘100 procent’ zeker: Hengelo heeft regenboogblokken tot puin laten slaan

Twente Milieu-directeur hoopvol gestemd over haalbaar­heid afvaldoel: ‘Die 50 kilo gaan we halen, want afval scheiden is geen rockets­cien­ce’

ENSCHEDE/ALMELO - Er is hoop voor Almelo. En voor alle andere Twentse gemeenten die nog worstelen met hun teveel aan restafval. „We hebben alles in huis om in 2030 uit te komen op maximaal 50 kilo per persoon. Het kán”, zegt directeur Charles Vinke van Twente Milieu.

