Plan Spoorfietsen in Twekkelo onderuit na rechtszaak Raad van State: bewoners krijgen op veel punten gelijk

Lezersbrief Lezer: Plaatsen Bioboxen Hengelo is in strijd met principe van omgekeerd inzamelen

Het plaatsingsplan voor de Bioboxen is in strijd met het principe van omgekeerd inzamelen en de beloftes die in 2015 zijn gedaan. Er was toen geen afvalbeleidsplan inclusief de hoogbouw, daar is het al misgegaan. Dat plan is er trouwens nog steeds niet.