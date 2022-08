Plannen voor nieuw complex langs Industriestraat in Hengelo: wonen in industriële sferen

Hengelose verdachten van groot drugslab in Boekelo blijven voorlopig achter tralies

ALMELO - Peter H. en Tim W. uit Hengelo blijven voorlopig nog vastzitten, dat heeft de rechtbank in Almelo dinsdagmiddag bepaald. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een groot drugslab dat de politie in juli vorig jaar vorig jaar in Boekelo aantrof.

26 juli