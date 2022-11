Plok, plok, plok. Of tik-tok? Hoe dan ook, daar zitten ze in Hengelo echt niet op te wachten

columnHENGELO/BORNE - Raar spel, dat padel. Net geen tennis. Ook geen squash. Iets er tussenin. You love it or you hate it. Zij die het doen, doen het eerste. Zij die er naast dreigen komen te wonen, het tweede. De hele dag plok, plok, plok in je huiskamer. Of is het toch tik-tok?