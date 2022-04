Politie verknalt prostitutieproces met foute verhoren, verdachte die jonge vrouwen uitbuitte in Twente alweer op vrije voeten

Van zieltogend centrum tot bruisende binnenstad: Hengelo doet weer mee

HENGELO - Er is minder leegstand van winkels in de Hengelose binnenstad, ook door de panden om te bouwen tot woningen. Zo’n 200 woningen kwamen er afgelopen jaren bij en binnen nu en vier jaar zijn dat er ruim duizend. Ook belangrijk, bedrijven en investeerders weten de stad weer te vinden. Zomaar een greep uit de resultaten van het Actieplan Binnenstad over de periode 2017-’21.

9 april