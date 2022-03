Politie voorkomt clash tussen scholieren in Hengelo

Hoe verder met afvalbe­leid en woningkrap­te? Kom naar het verkie­zings­de­bat in Hengelo met vijftien lijsttrek­kers

HENGELO - Moet Hengelo doorgroeien naar 100.000 inwoners? Kan het afvalbeleid ook anders, bijvoorbeeld door nascheiding? Wat moet er gebeuren om het tekort aan betaalbare woningen in de stad op te lossen? Diverse vraagstukken komen aan de orde in het verkiezingsdebat met vijftien lijsttrekkers zondag in schouwburg Hengelo. Het debat wordt georganiseerd door de redactie van TC Tubantia in Hengelo.

10 maart