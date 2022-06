Raad van State eist nadere uitleg Hengelo rood-voor-rood-woning Schoolbeekweg

Hengeloërs Harm en Trudy hadden aan een knipoog genoeg: ‘Ieder mens heeft wel iets goeds, zei ze altijd’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 26, Oldenzaalsestraat: Harm Boltendal houdt de herinnering aan zijn vrouw Trudy in ere.

14 juni