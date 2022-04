Raad van State haalt streep door Woontoren op Heemafterrein in Hengelo

Want zowel de Woonvisie 2016-2026 als het Woningbouwprogramma 2020-2029 gaat uit van maximaal 50 woningen op het Heemafterrein. De woontoren bevat evenwel 94 woningen, bijna twee keer zoveel. Hoewel de gemeente tijdens de rechtszaak van afgelopen maart aangaf dat dit cijfer vanwege de woningnood flink naar boven is bijgesteld, vindt de bestuursrechter dat Hengelo dat niet inzichtelijk heeft gemaakt.

Adviezen

Verder twijfelt de Raad of de gemeente wel voldoende rekening heeft gehouden met de adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed en Hengelo’s eigen Erfgoedcommissie, die behoorlijke negatief zijn over het huidige plan.

Tegenvaller

„Wij kunnen niet zomaar om bestaande rechten heen”, zei wethouder Gerard Gerrits in november nog in de vergadering van de gemeenteraad. De Raad van State denkt daar dus heel anders over. In ieder geval is de spoeduitspraak een opsteker voor de tegenstanders die een zo hoge toren absoluut niet pal naast één van Nederlands oudste begraafplaatsen willen hebben. Voor de gemeente en ontwikkelaar PlegtVos is de uitspraak een tegenvaller.