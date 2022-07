Raadslid Susanne van den Beukel vindt een all-inclusivevakantie verschrikkelijk: ‘Je wordt in een schema gepropt’

Ze is geboren en getogen in het voormalige Oost-Duitsland, in de Harz. Daar deed ze gymnasium en werd opgeleid als kerkorgelbouwer. Ze heeft een kerkelijke achtergrond, maar past ‘niet in een laatje.’ Daarom zegt ze dat ze evangelisch-protestant is. „Ik richt me op de inhoud van de bijbel. Hoe je dat vormgeeft doet er niet toe. Ik kan me in iedere dienst wel vinden.” In Hengelo kerkt ze bij de Evangelische Gemeente De Rots aan de Slachthuisweg, maar ook bij de Baptistengemeente Het Venster aan de Oldenzaalsestraat.