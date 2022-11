Regenboogblokkensoap: ‘Stop met dat geschop tegen de gemeente Hengelo’

Laat ze de blokken mooi in hun eigen tuin neerleggen, want vragen we de Hengelose burger, dan ben ik bang dat ze volgende week alsnog bij de puinbreker komen te liggen. De één noemt het lelijke betonblokken waar een blik verf overheen is gevallen. De ander noemt het kunst. De meeste kunst die ik de laatste jaren in Hengelo voorbij heb zien komen schaar ik onder hobbyistisch gefröbel, maar het is mij om het even.