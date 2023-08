Met foto's Palen boven Brinkpassa­ge in Hengelo hoeven niet gesloopt

Het is aan eigenaar M7 Real Estate in Amsterdam hoe het verder moet met de overkapping boven de Brinkpassage in Hengelo. De gemeente eist enkel dat het luchtkussendak van kunststof wordt verwijderd. „Wat ze met de palen doen, moeten ze zelf weten.”