Regenton nodig? Hengelo geeft 50 euro subsidie om er eentje aan te schaffen

Niet vergeten Fons Johannink (17) uit Noord Deurningen veronge­lukt met zijn brommer op weg naar school

In deze rubriek praten we met bezoekers van begraafplaatsen in Noordoost-Twente. In aflevering 12 zijn we op het r.-k. kerkhof in Noord Deurningen. Theo Johannink (60) bezoekt het graf van zijn broer (Al)Fons. „De angst van mijn ouders werd bewaarheid.”