Regionale tv-pionier RTV Oost bestaat 30 jaar en laat dat dit weekend zien

In 1992 was de regionale omroep een pionier. Onder de aanvoering van algemeen directeur hoofdredacteur Henny Everts startte de radio-omroep met televisie. Eerst een keer in de week een journaal gepresenteerd door Maggy Dobson die zelf het stoffen decor eerst nog streek, in de jaren daarna uitgebreid naar uiteindelijk twee uur televisie die de hele dag door werden herhaald. Tv slurpte een groot deel op van het radiobudget, er was een constante vraag aan de provincie en het Rijk om meer geld en meestal kwam dat er niet.

Het was makkelijk geweest de handdoek in de ring te gooien, maar Everts geloofde erin en ging door. Andere regionale omroepen keken aanvankelijk de kat uit de boom om vervolgens ook tv te gaan maken. In 2005 deed RTV Oost van zich spreken door als eerste een regiosoap te maken, in het Twents. Van Jonge Leu en Oale Groond werd een succes. Inmiddels is het aantal uren televisie per dag teruggebracht en moet RTV Oost reorganiseren. Misschien door de regionale omroep ook daarin wel voorop op de rest.