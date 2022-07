Relatie Hengeloos stel eindigt met druk op paniekknop: ‘Ik garandeer dat je nooit meer gelukkig wordt’

Eens een Tukker... Teus Eenkhoorn uit Goor is nu directeur van het Nederlands Openlucht­mu­se­um: ‘Het landschap van Twente, dat blijft trekken’

Tot in zijn studietijd bezocht hij de roemruchte tent, het jaarlijkse middelpunt van het Schoolfeest in Goor. Maar Teus Eenkhoorn (60), directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, woont inmiddels al weer meer dan zijn halve leven in Amsterdam. „Het landschap van Twente, dat blijft toch trekken.”

