Remco Campert is dood, wie in Twente weet straks nog wie hij is: ‘Dichters verwoorden wat je zelf niet kunt’

MET VIDEO Rolstoelge­brui­ker Andre (72) baalt van gebrekkige ‘instaphulp’ op station in Hengelo: ‘Dit is schandalig’

HENGELO - Andre Mosman (72) zou hulp krijgen bij het treinreizen. Maar eenmaal op het perron was de beloofde instapservice van NS nergens te bekennen. Voor de Hengeloër weer een bevestiging dat de toegankelijk voor rolstoelgebruikers in Nederland ondermaats is. „Ik ben eraan gewend geraakt mijn neus te stoten...”

2 juli