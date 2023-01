Remko uit Hengelo hoort bij jonge generatie met asbestkanker: ‘Hoe raakte ik besmet?’

Dit wist u nog niet over De Tuinen van Diepenheim

DIEPENHEIM – Wist u dat diverse tuinen in en om Diepenheim kunst zijn? Ze zijn een onderdeel van De Tuinen, een buitencollectie van het Drawing Centre Diepenheim. In de werken tonen kunstenaars hun visie op tuinen, natuur en landschap. Woordvoerder Annelien Dam over het verhaal erachter.

16 januari