Remon geeft sireneles bij brandweer Hengelo: ‘We moeten onze adrenaline onder controle houden’

Het Hengelose koor de Cantorij St. Lambertus stopt na 47 jaar: ‘We deelden lief en leed met elkaar’

HENGELO - De Cantorij St. Lambertus in Hengelo stopt, na 47 jaar. Op eerste paasdag is het kerkkoor onder leiding van dirigent Louis ten Vregelaar voor het laatst te horen in de Lambertusbasiliek.

13 april