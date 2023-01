Restaurant in Hengelo overleeft corona niet en bezwijkt onder schuld drie ton

Iris (22) uit Hengelo wordt steeds afgewezen vanwege gebrek aan werkerva­ring: ‘Geef me die dan!’

HENGELO - Ze solliciteert zich ‘een slag in de rondte’. Toch wordt Iris Leeuwerink (22) uit Hengelo steeds afgewezen op basis van haar ervaring. Die heeft ze namelijk niet, want ze is net klaar met studeren. „Kom op werkgevers, ik wil heel graag werken!”

10 januari