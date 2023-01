Restaurant in Hengelo overleeft corona niet en bezwijkt onder schuld van drie ton

Twee namen, maar één bedrijf, sinds 2004 gehuisvest onder hetzelfde dak van een statige villa aan de Beursstraat in Hengelo. Het horecabedrijf overleefde de coronacrisis uiteindelijk toch niet. Steunmaatregelen van de overheid, zoals loonkostensubsidie en uitstel van belastingbetaling, hielden het restaurant twee jaar lang op de been.

Nieuw energiecontract

Maar De Buurman - welke naam het bekendst is in Hengelo - was niet in staat om zijn belastingschuld af te betalen en de achterstallige huur te voldoen aan pandeigenaar Grolsch. Ook leveranciers hebben nog geld tegoed. „De eigenaresse heeft aangegeven dat de totale schuld 290.000 euro bedraagt”, zegt curator Gerrit Beekman. „Ook moest er een nieuw energiecontract worden afgesloten, dat veel hoger zou zijn dan het huidige.”