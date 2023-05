Retro-liefhebbers smullen van vintage caravans van Erik uit Hengelo: ‘In hun hoofd hebben ze hem allang gekocht’

Uit in de regio Thijs Kemperink (40) droomt ‘halverwege’ niet langer van Rand­stad-suc­ces: ‘Ik ben gewoon een jongen van de provincie. Punt’

Zijn nieuwste theatershow Halverwege is komende week in Enschede exact halverwege. Zelf denkt Thijs Kemperink (40) ook halverwege te zijn in z’n levensroute ‘van pamper tot pamper’. Wat hij geleerd heeft, op de helft? „Waarom zou ik me de hele tijd concentreren op een gebied waar ik niet eens een echte klik mee heb?”