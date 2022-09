Rijk doet aardige duit in zakje bij herontwikkeling van voormalige V&D in Hengelo

Hengelo krijgt het geld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van herontwikkeling van binnenstedelijke locaties, met als doel die om te vormen van winkel- naar woongebied. Iets waar Hengelo de laatste jaren aardig succesvol in begint te worden. Ook de provincie Overijssel ondersteunt dat streven, zowel financieel als procesmatig.

Wethouder blij met bijdrage

Hoewel de 4,8 miljoen maar een klein deel van de totale investeringen dekt, is wethouder Gerard Gerrits blij met het geld. „Het is een geweldige bijdrage en stimulans om in dit gebied meer mogelijkheid tot wonen te creëren. Het past naadloos in onze al jaren geleden ingezette lijn om onze binnenstad compacter en aantrekkelijker te maken.

Start bouw in loop volgend jaar

Sinds het faillissement van V&D in 2016 wordt er al gesproken over wat er met het pand aan De Brink moet gebeuren. Uiteindelijk kwam het gebouw in handen van Dura Vermeer en Nijhuis, dat eind vorig jaar de eerste plannen bekend maakte. De bouwcombinatie wil in de loop van 2023 beginnen met het omvormen van het voormalige warenhuis tot wooncomplex. De 90 appartementen zijn er meer dan oorspronkelijk werd gedacht. Het complex krijgt ook een binnentuin. Ook woningcorporatie Welbions is bij het plan betrokken.