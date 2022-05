Rijk wil 25.000 extra plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne, Twente lijkt er klaar voor

Oud textiel over? Lever het in bij scholieren in de buurt

HENGELO - Tien scholen in Hengelo, Berkelland en Twenterand beginnen half mei aan de Textiel Race. Ze zamelen afgedankte kleding en ander textiel in, om het een tweede leven te geven. De scholieren moeten zoveel mogelijk inzamelen, de klas met de meeste kilo’s wint een schoolreis naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

