Robbert-Jan uit Hengelo genas zelf van kanker en is nu chirurg in opleiding in Noorwegen: ‘Mijn dochtertje is 75 procent Tukker’

De Hengelose beren gaan tijdelijk verhuizen, als dat niet te duur wordt

HENGELO - De beren op het marktplein gaan vrijwel zeker binnenkort verhuizen naar elders in de stad. Dat is nodig in verband met de herinrichting van het plein. Een van de beren is al van de sokkel gehaald. Dit was nodig vanwege het omleggen van leidingen en kabels. Waar de beren naartoe gaan, is nog onbekend. Er is al wel een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen, voorlopig voor zes maanden, door de aannemer.

5 maart