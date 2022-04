Ronde van de Vijver: ‘Een mooi rondje, nog fijner als je ‘m kan winnen

De Ronde van de Vijver, een rondje van 702 meter rondom de Tuindorpvijver in Hengelo, was opnieuw een razendsnelle koers bij de elite/beloften en amateurs. Een groot peloton van meer dan zeventig renners voerde de snelheid vaak op, waardoor ontsnappingen niet altijd heel succesvol waren. Toch lukte het een groep van elf renners om vooruit te rijden. Nadat het peloton was afgevlagd kon de kopgroep aan de laatste twintig ronden beginnen.

Rammen naar de streep

„Het is mijn tweede keer hier”, sprak de winnaar na afloop. „Het is een mooi rondje, maar het is nog fijner als je ‘m kan winnen. In het begin van de wedstrijd was het vrij hectisch, daarna werd het gelukkig wel wat rustiger. Ik wist dat ik de sprint achter de hand had. Het plan was om als eerste door de laatste bocht te gaan en daarna was het gewoon rammen naar de streep”, aldus een gelukkig Bakker.