Rotterdammer (21) opgepakt voor dood Musa Ata (32) uit Hengelo

Eens een Tukker Myrel groeide op in Hengelo en is nu vergroeid met Amsterdam: ‘Twente voelt niet meer als thuis’

Freelance journaliste Myrel Morskate (35) wil als nieuwsgierig mens alles onderzoeken. Dus ook of er nog ergens een Twentse in haar zit. Hoewel ze intussen vergroeid is met Amsterdam. „Het is net als liefde: je wéét het gewoon.”

10 juli