Rotterdammer 90 dagen langer vast op verdenking doodschieten Musa Ata (32) uit Hengelo

De 21-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij het doodschieten van Musa Ata uit Hengelo blijft 90 dagen langer in voorarrest. Dat bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Almelo vandaag. Het 32-jarige slachtoffer werd 5 juli beschoten in zijn auto en overleed aan zijn verwondingen.

Volgens de politie werd Ata dinsdagavond 5 juli in zijn auto beschoten op de Trijpstraat in Hengelo. Daarna probeerde hij te vluchten en reed met zijn Fiat Panda de Parallelweg LS op. Daar kwam zijn auto - met een kogelgat in de voorruit - tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Reanimatie door omstanders en de politie mocht niet baten. Maandag 11 juli werd de 21-jarige verdachte uit Rotterdam gearresteerd.

Aanleiding onduidelijk

De raadkamer van de rechtbank in Almelo oordeelde woensdag dat de bewijzen tegen de Rotterdammer zwaar genoeg zijn om hem 90 dagen langer in voorarrest te houden. Na die periode is de eerste openbare zitting in de strafzaak van de verdachte. Dit zal hoogst waarschijnlijk een pro-formazitting zijn.

De aanleiding voor de schietpartij is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen en de advocaat van de verdachte mag niets zeggen omdat de man in beperkingen zit. Dat betekent dat de verdachte geen contact met de buitenwereld mag hebben en alleen met zijn advocaat mag praten.

Bewoners van de Trijpstraat noemden dat het op de duistere parkeerplekken achter hun flat een komen en gaan is van drugsdealers en klanten. De grijze Panda was eerder avond opgevallen door ‘zenuwachtig’ rijgedrag.

Familie tast in duister

Ata’s familie tast in het duister. De Hengeloër werd in 2010 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij twee gewapende overvallen. Daarna was hij helemaal veranderd, vertelde zijn zus. Hij trouwde en kreeg twee kinderen. Zij vrouw staat op het punt van bevallen van hun derde. Musa Ata is in Turkije begraven.