RTV Oost uitreiking Cultuurprijs op tv

Uitvaart koningin Elizabeth is journalis­tie­ke marathonk­lus voor Liedeke Morssink­hof uit Hengelo: ‘Wat ik hier zie, slaat alles’

LONDEN - De uitvaart van de Britse koningin Elizabeth II (96) is een gebeurtenis van wereldformaat. Journalist Liedeke Morssinkhof - geboren en getogen in Hengelo - is er voor de NOS bij en vertelt over haar dagen in het Verenigd Koninkrijk.

14:31