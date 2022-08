Schepen Combi Terminal Twente half beladen, anders lopen ze eind van het kanaal aan de grond

Woensdag is er crisisberaad over de droogte in Nederland. CTT hoopt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Nu redt het bedrijf het nog net. CTT Hengelo is een inlandterminal aan het Twentekanaal in Hengelo, met nog twee eigen op- en overslagterminals in Rotterdam en Almelo. Het vervoert vracht binnen Nederland, naar Duitsland en verder Europa in.

De kleinste ondiepte bepaalt

Bepalend voor het containervervoer per schip tussen Rotterdam en Hengelo is momenteel de kleinste ondiepte op het punt bij Eefde waar het Twentekanaal en de IJssel samenkomen. Het is daar momenteel 1,70 meter diep. Van den Heuvel vertelt dat het betekent dat een schip, normaal beladen met 2.000 ton slechts de helft kan meenemen.

Vertragingen

De lage waterstanden leveren wel logistieke problemen op. Zo kunnen schepen op de IJssel elkaar niet overal meer passeren en moeten schepen die in opdracht van CTT varen af en toe wachten op doorgang. Er zijn langere wachttijden bij sluizen en schepen doen dus langer over een vaart. Ook zijn er vanwege het beperkte laadgewicht meer schepen nodig die echter moeilijk te vinden zijn.

Mix van vervoer nodig

CTT voorziet geen einde aan het containervervoer per schip vanwege het droogvallen van rivieren als de Rijn, Moezel, Donau en IJssel. Zo nu en dan zullen er omstandigheden zijn die transport over water moeilijk maken. „Zo was het in 2003, in 2018 en nu”, zegt Van den Heuvel. Maar dit ‘natuurfenomeen’ ondermijnt volgens hem de scheepvaart niet.

Vrachtvervoer per schip is de meest duurzame. Er is een mix van vervoersmodaliteiten over water, spoor en weg nodig om onder alle omstandigheden transport te kunnen garanderen.”

Hij hoopt dat er geen extra maatregelen nodig zijn, want zoals nu is het te doen. En anders is er maar een oplossing: Regen”.