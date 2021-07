Scooterrijder die wielrenner Lammertink schepte is aangemerkt als verdachte

Vanaf voorjaar 2022 betere zorg voor Parkin­son-patiënten op centrale behandel­plek in Hengelo

8 juli HENGELO - In het voorjaar van 2022 wordt in Het Borsthuis in Hengelo een Punt voor Parkinson geopend. Alle patiënten uit de regio bij wie deze ziekte is vastgesteld, worden daar door gespecialiseerde zorgverleners behandeld en begeleid. Die aanpak kan een langdurige ziekenhuisopname vaak met jaren uitstellen.