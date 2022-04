Siemens wil voorkomen dat Thales ProRail-order van 420 miljoen euro binnenhaalt

Oude glorie krijgt nieuw leven in Hengelo: Ta­sche-pand krijgt gevel van Hotel Kole terug

HENGELO - De verrassing was groot. Bij het weghalen van witte gevelplaten van het pand van Tasche bleek de gevel van het voormalige hotel Kole bewaard te zijn gebleven. Pandeigenaar Orhan Elya wil die gevel nu in oude glorie herstellen. „De kans dat het gaat lukken? Die is groot.”

