Sinterklaas wordt dagje ouder, is wat onzeker en breekt met traditie; intocht in Hengelo niet op het paard maar in de koets

Column Volop kerstsfeer is eventjes te duur voor Hengelo

HENGELO - Het is niet goed of het deugt niet in Hengelo. Werd er eerst geklaagd over een chronisch gebrek aan sfeer in de binnenstad, hebben we dat nu weer iets te veel. Een mooie sfeer kan onbetaalbaar zijn, maar ook te duur. Dus gaat de feestverlichting wat later aan en iets eerder uit.

30 oktober