Slag van Hastings uit 1066 als ‘wereldprimeur’ voor Hengelo - maar dan anders

De slag tussen de Fransen en Engelsen in 1066 is een mijlpaal in de wereldgeschiedenis en vastgelegd op het beroemde Tapijt van Bayeux, bestaande uit 58 scenes. Zes kunstenaars met een verstandelijke beperkingen maakten daar een eigen versie van. Dat kunstwerk is vanaf zaterdag 14 mei een week lang te zien in de Brinkpassage.