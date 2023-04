Sommige spelers gaan al vroeg aan het bier tijdens de Hengelose Bridge Kroegentocht

Acht jaar geëist tegen oud-pi­loot Ingmar S. voor verkrach­ting: ‘Dacht dat zij in was voor perverse seks’

De vrouw die Ingmar S. zomer vorig jaar zou hebben verkracht in Alkmaar was een collega en vriendin van hem. De twee waren maatjes en hadden een goede en vriendschappelijke band, inclusief seks. De 50-jarige S., die staat ingeschreven in Hengelo, zocht haar 29 juli in haar woning op. Daar hadden ze weer seks en zou hij zich ruw aan haar hebben vergrepen.