Stadsdichter wil dat mensen aan de hand van zijn 62 gedichten met ‘nieuwe ogen’ naar hun stad kijken

Vijftien jaar

Geboren en getogen in Losser, woont hij nu vijftien jaar in Hengelo. „Na mijn jaren in Losser waren de flatgebouwen die ik in de grote steden zag ufo's, ruimteschepen. Die wereld was ver weg voor mij. Grote flats heb je niet in Losser. Ik kijk altijd met verwondering om me heen. Ik ben tevreden over Hengelo. Er hoeft niets te veranderen”, zo geeft hij aan.