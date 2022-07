Sterre en Senna (16) uit Hengelo op jacht naar Europese titel op zand in Tsjechië

MET VIDEO Remco Campert is dood, wie in Twente weet straks nog wie hij is: ‘Dichters verwoorden wat je zelf niet kunt’

HENGELO - Hij was de laatste van een grote generatie: Remco Campert. Maandag overleed hij op 92-jarige leeftijd. Wie kent eigenlijk zijn gedichten en kennen we überhaupt onze dichters nog wel? Verslaggever Herman Haverkate vroeg het in de bibliotheek van Hengelo. „Gedichten laten je dromen.”

