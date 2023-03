Steve Jobs hielp de Hengelose ondernemers van New Aspect aan een gsm-imperium

Julien Lensen loopt nog geregeld tegen vooroordelen aan als hij vertelt dat hij een bedrijf heeft in gsm-accessoires. „Mensen denken aan marktkramen waar wat telefoonhoesjes in plastic zakjes liggen uitgestald.” Veel verder kunnen ze er niet naast zitten. Zijn bedrijf New Aspect verkocht vorig jaar 1,8 miljoen producten, hoofdzakelijk in Nederland. Omzet: 7,8 miljoen euro.