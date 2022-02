Storm Eunice heeft het wél goed voor met Auni-toernooi in Hengelo: Posof blaast alle tegenstanders weg

Het had niet eens zoveel gescheeld of ook door deze editie zou een streep zijn gegaan. Gelukkig voor de organisatie en de teams was de krachtige storm van vrijdag op zaterdagochtend gaan liggen. Eunice had spelbreker kunnen zijn. Bij een storm op de toernooidag had organisator Auni Kandemir vroegtijdig ingegrepen. „Dan hadden we het afgeblazen. De gezondheid is belangrijker”, zegt Kandemir als hij aan het einde van de middag naar de halve finale kijkt.