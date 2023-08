Stukadoor uit Hengelo grijpt klant bij keel na ruzie over rekening: ‘Ik kreeg geen lucht’

Met video Aannemers beginnen aan sloop dak Brinkpassa­ge in Hengelo, niet iedereen blij

Aannemers zijn vrijdagmiddag begonnen met de sloop van de overkapping boven de Brinkpassage. De gemeente Hengelo had de eigenaar gemeld dat het luchtkussendak voor woensdag moest zijn gesloopt omdat de constructie dreigt in te storten. Een enkeling is daar rouwig om. „Het hoorde bij het uitzicht.”