Sushi tussen de kersenbloesem: restaurant Golden Sakura in Hengelo houdt ‘grand opening’

Pastoraal werker Hélène van den Bemt vertrekt uit Hengelo: ‘Ik heb geleerd te horen wat er niet gezegd wordt’

HENGELO - Pastoraal werker Hélène van den Bemt stopt na 16 jaar met haar werk bij parochie De Goede Herder in Hengelo, de H.H. Jacobus en Johannesparochie in Borne en de Heilige Geestparochie in Hof van Twente. Per 1 juni treedt ze als geestelijk verzorger in dienst bij de Twentse Zorgcentra.

3 mei