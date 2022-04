Syriërs weigeren complete, gratis inventaris in huis Hengelo: ‘Ik snapte er niks van, moest echt huilen’

Ze is er nog wat ontdaan van. Hoe kan het dat de nieuwe bewoners die in haar woning komen wonen alle spullen die zij wilde achterlaten niet willen hebben? Nette spullen, zoals de Lundiakast in de woonkamer. Maar ook het leren bankstel, de lampen, het laminaat op de vloer, de boxspringbedden boven, het tienerbed, de wasmachine, koelkast en magnetron en zelfs een fiets. Te veel om op te noemen.