Taakstraf en geldboete geëist tegen Hengelose voor diefstal paard Talento

Jean Rouwet (80) was de eerste beroepsac­ti­vist van Twente: ‘Actievoe­ren stopt nooit en kan niet stoppen, zeker niet in deze tijd’

HENGELO - Als het maar enigszins kan, dan gaat hij langs de deur. Actievoeren hoort bij Jean Rouwet (80) uit Hengelo. „Zonder dat valt de wereld droog.” In het boek dat regiohistoricus Marco Krijnsen schreef over vijftig jaar politieke en sociale actie in Twente speelt hij een sleutelrol. „Wereldverbetering is geen utopie, maar een opdracht.”

25 oktober